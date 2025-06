Les visites du jeudi Sainte-Mère-Église 10 juillet 2025 15:00

Manche

Les visites du jeudi Brasserie artisanale Sainte-Mère-Église Manche

Début : 2025-07-10 15:00:00

fin : 2025-07-10

2025-07-10

Venez découvrir le processus de brassage artisanal puis déguster une bière bien fraiche dans le pub inauguré en 2022 et dans lequel sont organisés de nombreux évènements.

Brasserie artisanale

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 92 67

English : Les visites du jeudi

Come and discover the craft brewing process, then enjoy a cold beer in the pub, which was inaugurated in 2022 and hosts numerous events.

German :

Erleben Sie den handwerklichen Brauprozess und probieren Sie anschließend ein kühles Bier in dem 2022 eröffneten Pub, in dem zahlreiche Veranstaltungen stattfinden.

Italiano :

Venite a scoprire il processo di produzione della birra artigianale e poi gustatevi una birra fresca nel pub, inaugurato nel 2022 e sede di numerosi eventi.

Espanol :

Venga a descubrir el proceso de elaboración artesanal y después disfrute de una cerveza fría en el pub, inaugurado en 2022 y sede de numerosos eventos.

L'événement Les visites du jeudi Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2025-06-20