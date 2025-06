Les Visites du Jeudi > SAS Les Champs Jouault SAS Les Champs Jouault Cuves 10 juillet 2025 09:00

Manche

Les Visites du Jeudi > SAS Les Champs Jouault SAS Les Champs Jouault 6 impasse Les Champs Jouault Cuves Manche

Début : 2025-07-10 09:00:00

fin : 2025-07-10 12:00:00

2025-07-10

Valorisation / Traitement des déchets.

Centre de stockage de déchets non dangereux mode bioréacteur, centre de tri et de recyclage, valorisation des biogaz, production d’énergies et culture de spiruline AB. Gilet fluo / chaussures adaptées visite d’environ 3km.

SAS Les Champs Jouault 6 impasse Les Champs Jouault

Cuves 50670 Manche Normandie +33 2 33 58 59 35 j.legall@champs-jouault.com

English : Les Visites du Jeudi > SAS Les Champs Jouault

Waste recovery and treatment.

Non-hazardous waste storage center in bioreactor mode, sorting and recycling center, biogas recovery, energy production and AB spirulina cultivation. Fluorescent vest / suitable footwear visit approx. 3km.

German :

Verwertung / Behandlung von Abfällen.

Lagerstätte für ungefährliche Abfälle mit Bioreaktor-Modus, Sortier- und Recyclingzentrum, Biogasverwertung, Energieerzeugung und Anbau von Spirulina AB. Leuchtweste / geeignetes Schuhwerk Besuch von ca. 3 km.

Italiano :

Recupero e trattamento dei rifiuti.

Centro di stoccaggio di rifiuti non pericolosi in modalità bioreattore, centro di selezione e riciclaggio, recupero di biogas, produzione di energia e coltivazione di spirulina AB. Gilet fluorescente / calzature adatte visita di circa 3 km.

Espanol :

Recuperación y tratamiento de residuos.

Centro de almacenamiento de residuos no peligrosos en modo biorreactor, centro de clasificación y reciclaje, recuperación de biogás, producción de energía y cultivo de espirulina AB. Chaleco fluorescente / calzado adecuado visita de unos 3 km.

L’événement Les Visites du Jeudi > SAS Les Champs Jouault Cuves a été mis à jour le 2025-06-23 par OT MSM Normandie BIT Genêts