Les Visites du Jeudi Val’alpagas Auxais
Les Visites du Jeudi Val’alpagas Auxais jeudi 25 juin 2026.
Auxais
Les Visites du Jeudi Val’alpagas
18 route de Raids Auxais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 17:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-06-25 2026-07-16 2026-08-13 2026-09-03
Élevage d’alpagas, l’atelier est ouvert pour la présentation des animaux et découverte du travail de la laine. .
18 route de Raids Auxais 50500 Manche Normandie +33 6 24 86 97 28
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English : Les Visites du Jeudi Val’alpagas
L’événement Les Visites du Jeudi Val’alpagas Auxais a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Baie du Cotentin
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