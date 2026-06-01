Les Visites du Jeudi Val’alpagas Auxais jeudi 25 juin 2026.

Auxais

Les Visites du Jeudi Val’alpagas

18 route de Raids Auxais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 17:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-06-25 2026-07-16 2026-08-13 2026-09-03

Élevage d’alpagas, l’atelier est ouvert pour la présentation des animaux et découverte du travail de la laine. .

18 route de Raids Auxais 50500 Manche Normandie +33 6 24 86 97 28

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English : Les Visites du Jeudi Val’alpagas

L’événement Les Visites du Jeudi Val’alpagas Auxais a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Baie du Cotentin