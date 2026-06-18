Les Visites du soir Gémozac
Les Visites du soir Gémozac mardi 28 juillet 2026.
Gémozac
Les Visites du soir
château de Boisgiraud Gémozac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:00:00
fin : 2026-07-28 23:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Dans le cadre de la programmation PLAISIRS DE SAISON, les Visites du Soir proposent un circuit du logis de Boisgiraud à Gémozac, village et l’église de Virolet.
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château de Boisgiraud Gémozac 17260 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 94 50 19 tourisme@cdcgemozac.fr
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English :
As part of the PLAISIRS DE SAISON program, the Evening Tours offer a tour of the Boisgiraud estate in Gémozac, the village, and the church in Virolet.
L’événement Les Visites du soir Gémozac a été mis à jour le 2026-06-18 par Communauté de communes de Gémozac