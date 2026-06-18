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Les Visites du soir Gémozac

Les Visites du soir Gémozac mardi 28 juillet 2026.

Adresse : château de Boisgiraud

Ville : 17260 Gémozac

Département : Charente-Maritime

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Gémozac

Les Visites du soir

château de Boisgiraud Gémozac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:00:00
fin : 2026-07-28 23:00:00

Date(s) :
2026-07-28

Dans le cadre de la programmation PLAISIRS DE SAISON, les Visites du Soir proposent un circuit du logis de Boisgiraud à Gémozac, village et l’église de Virolet.
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château de Boisgiraud Gémozac 17260 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 94 50 19  tourisme@cdcgemozac.fr

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English :

As part of the PLAISIRS DE SAISON program, the Evening Tours offer a tour of the Boisgiraud estate in Gémozac, the village, and the church in Virolet.

L’événement Les Visites du soir Gémozac a été mis à jour le 2026-06-18 par Communauté de communes de Gémozac