Les Visites du soir Montpellier-de-Médillan
Les Visites du soir Montpellier-de-Médillan mardi 11 août 2026.
Montpellier-de-Médillan
Les Visites du soir
la sauvreté Montpellier-de-Médillan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:00:00
fin : 2026-08-11 23:30:00
Date(s) :
2026-08-11
Dans le cadre de la programmation PLAISIRS DE SAISON, les Visites du Soirs propose une découverte de la ville.
.
la sauvreté Montpellier-de-Médillan 17260 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 94 50 19 tourisme@cdcgemozac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the PLAISIRS DE SAISON program, Les Visites du Soir offers an opportunity to discover the city.
L’événement Les Visites du soir Montpellier-de-Médillan a été mis à jour le 2026-06-18 par Communauté de communes de Gémozac