Les visites en TUK-TUK Office du tourisme de Valenciennes métropole – Mont de Piété Valenciennes

Les visites en TUK-TUK 20 – 22 septembre Office du tourisme de Valenciennes métropole – Mont de Piété Nord

10€ tarif unique – réservation vivement conseillé

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-22T16:30:00 – 2025-09-22T17:30:00

Les visites en TUK TUK

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, prenez place à bord du tuk tuk électrique de l’Office de Tourisme de Valenciennes Métropole pour un circuit d’une heure à la découverte des incontournables de la ville. Laissez notre conducteur guide vous dévoiler les secrets de Valenciennes. Une expérience, cheveux au vent, sourires aux lèvres, à vivre seul, en couple, entre amis ou en famille.

Samedi 20 septembre et dimanche 21 septembre

Départs à 10h30, 11h45, 14h, 15h15 et 16h30

Durée : 1h

Départ de l’Office de tourisme, 12 place verte à Valenciennes

Capacité d’accueil : jusqu’à 4 personnes par tour

Tarif spécial Journées Européennes du Patrimoine : 10€ par personne (adulte ou enfant à partir de 6 ans)

Réservation vivement conseillée

Office du tourisme de Valenciennes métropole – Mont de Piété 12 place verte 59300 valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France +33 03 27 28 89 10 https://www.tourismevalenciennes.fr/ https://www.facebook.com/ValenciennesTourisme/

