Les visites en TUK-TUK Office du tourisme de Valenciennes métropole – Mont de Piété Valenciennes

Les visites en TUK-TUK 20 – 22 septembre Office du tourisme de Valenciennes métropole – Mont de Piété Nord
10€ tarif unique – réservation vivement conseillé
Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00
Fin : 2025-09-22T16:30:00 – 2025-09-22T17:30:00
Les visites en TUK TUK
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, prenez place à bord du tuk tuk électrique de l’Office de Tourisme de Valenciennes Métropole pour un circuit d’une heure à la découverte des incontournables de la ville. Laissez notre conducteur guide vous dévoiler les secrets de Valenciennes. Une expérience, cheveux au vent, sourires aux lèvres, à vivre seul, en couple, entre amis ou en famille.
Samedi 20 septembre et dimanche 21 septembre
Départs à 10h30, 11h45, 14h, 15h15 et 16h30
Durée : 1h
Départ de l’Office de tourisme, 12 place verte à Valenciennes
Capacité d’accueil : jusqu’à 4 personnes par tour
Tarif spécial Journées Européennes du Patrimoine : 10€ par personne (adulte ou enfant à partir de 6 ans)
Réservation vivement conseillée
Office du tourisme de Valenciennes métropole – Mont de Piété 12 place verte 59300 valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France
Journées européennes du patrimoine 2025
