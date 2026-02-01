Les visites famille à Chaillot – Théâtre national de la Danse Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris

Plongez dans l’histoire et la légende de Chaillot – Théâtre national de la Danse à travers des visites uniques qui vous emmènent au cœur de ce lieu emblématique. Classé monument historique, Chaillot est un véritable temple dédié à l’art et à la création, où la danse dialogue avec l’architecture, le patrimoine et l’Histoire.

Lors de votre visite, explorez les coulisses du théâtre : admirez les œuvres Art déco, arpentez les espaces scéniques habituellement inaccessibles au public et découvrez les secrets des spectacles qui font vibrer Chaillot tout au long de l’année.

Des visites adaptées à tous, y compris aux familles ! Pensées pour petits et grands, elles permettent aux familles de partager un moment culturel ludique et captivant, en découvrant le théâtre sous un nouvel angle.

Samedi 07 février à 15h00

Samedi 07 février à 16h00

Samedi 14 mars à 15h00

Samedi 14 mars à 16h00

Samedi 11 avril à 15h00

Samedi 11 avril à 16h00

Samedi 13 juin à 15h00

Samedi 13 juin à 16h00

Découvrez Chaillot en famille !

Plongez au cœur de l’unique théâtre dédié à la Danse avec une visite spécialement conçue pour petits et grands ! Lors d’un parcours ludique et interactif de 45 minutes, explorez l’histoire fascinante de ce lieu emblématique, de l’Exposition universelle aux spectacles d’aujourd’hui.

Du samedi 07 février 2026 au samedi 13 juin 2026 :

samedi

de 16h00 à 17h00

samedi

de 15h00 à 16h00

payant

Tarifs :

Enfant : 12€

Adulte : 16€

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-07T16:00:00+01:00

fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-02-07T15:00:00+02:00_2026-02-07T16:00:00+02:00;2026-02-07T16:00:00+02:00_2026-02-07T17:00:00+02:00;2026-02-14T15:00:00+02:00_2026-02-14T16:00:00+02:00;2026-02-14T16:00:00+02:00_2026-02-14T17:00:00+02:00;2026-02-21T15:00:00+02:00_2026-02-21T16:00:00+02:00;2026-02-21T16:00:00+02:00_2026-02-21T17:00:00+02:00;2026-02-28T15:00:00+02:00_2026-02-28T16:00:00+02:00;2026-02-28T16:00:00+02:00_2026-02-28T17:00:00+02:00;2026-03-07T15:00:00+02:00_2026-03-07T16:00:00+02:00;2026-03-07T16:00:00+02:00_2026-03-07T17:00:00+02:00;2026-03-14T15:00:00+02:00_2026-03-14T16:00:00+02:00;2026-03-14T16:00:00+02:00_2026-03-14T17:00:00+02:00;2026-03-21T15:00:00+02:00_2026-03-21T16:00:00+02:00;2026-03-21T16:00:00+02:00_2026-03-21T17:00:00+02:00;2026-03-28T15:00:00+02:00_2026-03-28T16:00:00+02:00;2026-03-28T16:00:00+02:00_2026-03-28T17:00:00+02:00;2026-04-04T15:00:00+02:00_2026-04-04T16:00:00+02:00;2026-04-04T16:00:00+02:00_2026-04-04T17:00:00+02:00;2026-04-11T15:00:00+02:00_2026-04-11T16:00:00+02:00;2026-04-11T16:00:00+02:00_2026-04-11T17:00:00+02:00;2026-04-18T15:00:00+02:00_2026-04-18T16:00:00+02:00;2026-04-18T16:00:00+02:00_2026-04-18T17:00:00+02:00;2026-04-25T15:00:00+02:00_2026-04-25T16:00:00+02:00;2026-04-25T16:00:00+02:00_2026-04-25T17:00:00+02:00;2026-05-02T15:00:00+02:00_2026-05-02T16:00:00+02:00;2026-05-02T16:00:00+02:00_2026-05-02T17:00:00+02:00;2026-05-09T15:00:00+02:00_2026-05-09T16:00:00+02:00;2026-05-09T16:00:00+02:00_2026-05-09T17:00:00+02:00;2026-05-16T15:00:00+02:00_2026-05-16T16:00:00+02:00;2026-05-16T16:00:00+02:00_2026-05-16T17:00:00+02:00;2026-05-23T15:00:00+02:00_2026-05-23T16:00:00+02:00;2026-05-23T16:00:00+02:00_2026-05-23T17:00:00+02:00;2026-05-30T15:00:00+02:00_2026-05-30T16:00:00+02:00;2026-05-30T16:00:00+02:00_2026-05-30T17:00:00+02:00;2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T16:00:00+02:00;2026-06-06T16:00:00+02:00_2026-06-06T17:00:00+02:00;2026-06-13T15:00:00+02:00_2026-06-13T16:00:00+02:00;2026-06-13T16:00:00+02:00_2026-06-13T17:00:00+02:00

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1 place du Trocadéro et du 11 novembre 75116 Paris

https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2025-2026/les-visites-famille-et-jeune-public +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot



Afficher la carte du lieu Chaillot – Théâtre national de la Danse et trouvez le meilleur itinéraire

