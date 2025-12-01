Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les visites gourmandes en famille Place du 11 Août 1944 Cluny

samedi 27 décembre 2025.

Tarif : 14 EUR

2025-12-27 10:00:00
2025-12-28 11:30:00

2025-12-27

La nouveauté de cette seconde édition un chef spécialiste de la cuisine médiévale, vous propose ses créations originales tout au long du parcours.

Une visite digne des fêtes à découvrir en famille !

Réservation en ligne (nombre de places limitées)
Billets non remboursables (sauf annulation de notre part)
À partir de 6 ans
Durée 1h30

Vêtements chauds à prévoir !

Merci de vous présenter 10 minutes avant le début de l’événement | Événement non accessible aux personnes à mobilité réduite   .

Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 

