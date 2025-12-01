Les visites gourmandes en famille Place du 11 Août 1944 Cluny
Les visites gourmandes en famille Place du 11 Août 1944 Cluny samedi 27 décembre 2025.
Saône-et-Loire
Les visites gourmandes en famille Place du 11 Août 1944 Abbaye de Cluny Cluny Saône-et-Loire
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27 10:00:00
fin : 2025-12-28 11:30:00
Date(s) :
2025-12-27
La nouveauté de cette seconde édition un chef spécialiste de la cuisine médiévale, vous propose ses créations originales tout au long du parcours.
Une visite digne des fêtes à découvrir en famille !
Réservation en ligne (nombre de places limitées)
Billets non remboursables (sauf annulation de notre part)
À partir de 6 ans
Durée 1h30
Vêtements chauds à prévoir !
Merci de vous présenter 10 minutes avant le début de l’événement | Événement non accessible aux personnes à mobilité réduite .
Place du 11 Août 1944 Abbaye de Cluny
Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 15 93
English : Les visites gourmandes en famille
German : Les visites gourmandes en famille
Italiano :
Espanol :
L’événement Les visites gourmandes en famille Cluny a été mis à jour le 2025-05-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)