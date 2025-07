Les visites guidées de l’été. place Mirabeau Pertuis

Les visites guidées de l’été.

Mardi 15 juillet 2025 de 10h à 12h.

Mardi 22 juillet 2025 de 10h à 12h.

Mardi 29 juillet 2025 de 10h à 12h.

Mardi 5 août 2025 de 10h à 12h.

Mardi 12 août 2025 de 10h à 12h.

Mardi 19 août 2025 de 10h à 12h.

Mardi 26 août 2025 de 10h à 12h. place Mirabeau Office de tourisme Pertuis Vaucluse

L’office de tourisme vous propose des visites guidées du centre historique de Pertuis tous les mardis de 10h00 à 12h00 animées par Françcoise Genoulaz.

Petit apéritif offet par l’Office à la fin de la visite .

place Mirabeau Office de tourisme Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 52 29 contact@tourisme-pertuis.fr

English :

The Tourist Office offers guided tours of the historic center of Pertuis every Tuesday from 10:00 am to 12:00 pm, led by Françcoise Genoulaz.

A small aperitif is offered by the Office at the end of the tour.

German :

Das Fremdenverkehrsamt bietet Ihnen jeden Dienstag von 10:00 bis 12:00 Uhr Führungen durch das historische Zentrum von Pertuis an, die von Françcoise Genoulaz geleitet werden.

Am Ende der Führung bietet das Amt einen kleinen Aperitif an.

Italiano :

L’Ufficio del Turismo propone ogni martedì dalle 10 alle 12 visite guidate del centro storico di Pertuis, condotte da Françcoise Genoulaz.

Al termine della visita, l’Ufficio del Turismo offre un aperitivo.

Espanol :

La Oficina de Turismo ofrece visitas guiadas al centro histórico de Pertuis todos los martes de 10:00 a 12:00, dirigidas por Françcoise Genoulaz.

La Oficina de Turismo ofrece un aperitivo al final de la visita.

