LES VISITES GUIDÉES DES JOURNÉES DU PATRIMOINE AU CHÂTEAU ABBAYE DE CASSAN Roujan

Château de Cassan Roujan Hérault

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Plongez au cœur de l’histoire et laissez-vous transporter à travers les siècles.

Dès vos premiers pas, l’architecture majestueuse du prieuré vous impressionnera. Des origines médiévales aux transformations du XVIIIe?siècle, chaque pierre dévoile une histoire fascinante.

Accompagné par un guide passionné, revivez les moments clés qui ont façonné ce site d’exception. Nous vous proposons 5 sessions de visites guidées par jour. .

Château de Cassan Roujan 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 24 52 45 info@chateau-cassan.com

