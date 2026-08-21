Les visites guidées des journées européennes du patrimoine, Château-abbaye de Cassan, Roujan

Informations pratiques

Les visites guidées des journées européennes du patrimoine 19 et 20 septembre Château-abbaye de Cassan Hérault

Groupe limité à 30 participants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

️ Au cœur du « Petit Versailles du Languedoc » : Visite guidée du Château-Abbaye de Cassan

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez pousser les portes du Château-Abbaye de Cassan, joyau de l’architecture XVIIIᵉ siècle surnommé le « Petit Versailles du Languedoc ». Suivez le guide à la découverte d’un prieuré royal séculaire, de son église romane à son monumental palais monastique.

D’abord prieuré fondé au XIᵉ siècle, puis abbaye royale, le Château-Abbaye de Cassan offre un témoignage architectural exceptionnel, au croisement de l’art roman et du faste du siècle des Lumières.

Au cours de cette visite guidée privilégiée, un guide passionné vous fera traverser plus de 1 000 ans d’histoire :

L’Église abbatiale Sainte-Marie (XIIᵉ siècle) : Plongez dans l’austérité et la sérénité du roman languedocien.

Le Palais Monastique (XVIIIᵉ siècle) : Admirez la majestueuse façade classique, le grand escalier d’honneur, la galerie des moines et les salons d’apparat du prieur commendataire.

Le Parc et les abords : une perspective paysagère au cœur d’un écrin préservé où l’histoire du domaine prend tout son sens.

Une occasion unique de comprendre les restaurations successives et la sauvegarde de ce monument historique majeur du patrimoine héraultais.

Informations pratiques

Durée de la visite : 1h00 (départs réguliers)

Conditions d’accès : `7€ Tarifs réduits JEP / Gratuit pour les -12 ans (à préciser)

Réservation : Fortement conseillée (jauge limitée par départ)

Horaires : Samedi et Dimanche — départs à 10h00, 11h30, 14h00, 15h30,17h00

Accessibilité : PMR partiellement (rez-de-chaussée et extérieurs)

Château-abbaye de Cassan Château de Cassan, 34320 Roujan Roujan 34320 Hérault Occitanie 0467245245 https://www.chateau-cassan.com https://www.facebook.com/chateaudecassan;https://www.instagram.com/chateau_abbaye_cassan/ Niché dans un écrin de verdure aux portes de Roujan, le Château Abbaye de Cassan est un site d’exception chargé d’histoire, alliant la rigueur monastique à l’élégance d’une demeure princière.

Fondée dès le XIe siècle par une communauté de chanoines, le Prieuré connaît un rayonnement spirituel et économique pendant plusieurs siècles avant de se transformer, au XVIIIe siècle, en un véritable palais conventuel au style classique raffiné, parfois surnommé le “Petit Versailles du Languedoc”.

Ce lieu singulier, classé Monument Historique, abrite deux ensembles remarquables :

• une église romane du XIIe siècle, sobre et majestueuse, témoin de l’architecture sacrée médiévale,

• un logis abbatial du XVIIIe siècle, aux façades équilibrées et aux décors intérieurs remarquablement conservés (escaliers monumentaux, décors de salons d’apparat).

Lieu de culture et de découverte, le Château Abbaye de Cassan propose tout au long de l’année des visites, expositions, concerts, et ateliers. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir le patrimoine architectural tout en vivant une expérience sensible et contemporaine. Le site est facilement accessible en voiture, à une trentaine de minutes de Béziers, et à 10 minutes de Pézenas, via la D13.

Accès autoroutier :

A75 sortie 61 > Roujan

A9 sortie 34 > Pézenas, puis suivre Roujan

Un grand parking gratuit est disponible à l’entrée du site, y compris pour les autocars.

️ Au cœur du « Petit Versailles du Languedoc » : Visite guidée du Château-Abbaye de Cassan

© Nathalie Augereau