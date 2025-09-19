Les visites guidées du Parcours Révolution : saison 2025 – 2026

Les visites guidées du Parcours Révolution : saison 2025 – 2026 vendredi 19 septembre 2025.

En 2025 et 2026, poursuivez la découverte des sites emblématiques parisiens de la Révolution française en compagnie de l’historien Guillaume Mazeau.

Les visites, d’une heure à deux heures selon les parcours, sont gratuites mais l’inscription est obligatoire 15 jours avant (ouverture du lien d’inscription).

Pour les Journées européennes du patrimoine

Visites vendredi 19 et dimanche 21 septembre autour du quartier Odéon (plus d’info ici)

Visites le samedi 20 septembre autour de la place de la Nation (plus d’info ici)

Des visites mensuelles tout au long de l’année

Les liens d’inscriptions en ligne seront ouverts 15 jours avant la date de la visite.

Samedi 18 octobre 2025 à 10h (durée 2 heures), quartier du Palais Royal : même si cela semble étonnant, le Palais Royal, ancienne résidence d’Anne d’Autriche, fut aussi le chaudron de la Révolution française à Paris. Nous partirons sur les traces des grandes journées de 1789, mais aussi de la Société des Amis des Noirs, de la comédienne et militante Claire Lacombe, ou encore de la boutique de Rose Bertin, modiste de la reine.

Vendredi 14 novembre 2025 à 17h30 (durée 1 heure), quartier catacombes : la place Denfert-Rochereau est un lieu de mémoire méconnu de la Révolution française. Dans les Catacombes, de nombreux ossements en sont un témoignage macabre. À la surface, deux pavillons portent la trace d’un monument qui a, dès l’été 1789, motivé les premières insurrections parisiennes : le mur des Fermiers généraux.

: la place Denfert-Rochereau est un lieu de mémoire méconnu de la Révolution française. Dans les Catacombes, de nombreux ossements en sont un témoignage macabre. À la surface, deux pavillons portent la trace d’un monument qui a, dès l’été 1789, motivé les premières insurrections parisiennes : le mur des Fermiers généraux. Samedi 13 décembre 2025 à 10h (durée 2 heures), quartier du parc Monceau : sur l’emplacement de l’ancienne folie du duc d’Orléans, la promenade partira sur les traces des anciennes barrières d’octroi, de la parachutiste Jeanne Labrosse, du cimetières des Errancis, lieu d’inhumation des guillotinés, mais aussi du château des Ternes et de la clinique de luxe de Madame Colson.

: sur l’emplacement de l’ancienne folie du duc d’Orléans, la promenade partira sur les traces des anciennes barrières d’octroi, de la parachutiste Jeanne Labrosse, du cimetières des Errancis, lieu d’inhumation des guillotinés, mais aussi du château des Ternes et de la clinique de luxe de Madame Colson. Mercredi 21 janvier 2026 à 15h (durée 2 heures), quartier de la Concorde : en partie construit avec des pierres de la Bastille, l’actuel pont de la Concorde porte de discrètes traces de la Révolution. Depuis les grandes fêtes révolutionnaires jusqu’au sang de la guillotine en passant par l’installation de l’Assemblée nationale au palais Bourbon, nous évoquerons l’histoire foisonnante de l’ancienne place de la Révolution.

: en partie construit avec des pierres de la Bastille, l’actuel pont de la Concorde porte de discrètes traces de la Révolution. Depuis les grandes fêtes révolutionnaires jusqu’au sang de la guillotine en passant par l’installation de l’Assemblée nationale au palais Bourbon, nous évoquerons l’histoire foisonnante de l’ancienne place de la Révolution. Mercredi 18 février 2026 à 15h (durée 2 heures), quartier de la Bastille : son nom est connu dans le monde entier. Autour de la place de la Bastille, nous partirons sur les traces du 14 juillet, du faubourg Saint-Antoine, du théâtre de Beaumarchais ou encore des discrètes plaques des lois révolutionnaires qui tapissent encore certains murs de Paris.

: son nom est connu dans le monde entier. Autour de la place de la Bastille, nous partirons sur les traces du 14 juillet, du faubourg Saint-Antoine, du théâtre de Beaumarchais ou encore des discrètes plaques des lois révolutionnaires qui tapissent encore certains murs de Paris. Vendredi 20 mars 2026 à 18h (durée 1 heure), quartier Carnavalet : autour du musée Carnavalet, dont les collections sur la Révolution française sont les plus riches du monde, une évocation des traces qu’ont laissées cette période, depuis la statue brisée de Louis XIII en passant par les nouveaux noms de rue ou la construction d’un immeuble bourgeois en 1792.

: autour du musée Carnavalet, dont les collections sur la Révolution française sont les plus riches du monde, une évocation des traces qu’ont laissées cette période, depuis la statue brisée de Louis XIII en passant par les nouveaux noms de rue ou la construction d’un immeuble bourgeois en 1792. Samedi 11 avril 2026 à 10h (durée 2 heures), quartier du Champs de Mars : à propos de lui, l’historien Michelet a écrit « Et la Révolution a pour monument… le vide… ». Il y a pourtant beaucoup de choses à voir et à dire autour de la grande esplanade, théâtre de la fameuse Fête de la Fédération le 14 juillet 1790. Le circuit évoquera l’explosion de la poudrerie de Grenelle mais aussi l’exécution de Bailly, premier maire de Paris, ou le massacre du Champ de Mars.

: à propos de lui, l’historien Michelet a écrit « Et la Révolution a pour monument… le vide… ». Il y a pourtant beaucoup de choses à voir et à dire autour de la grande esplanade, théâtre de la fameuse Fête de la Fédération le 14 juillet 1790. Le circuit évoquera l’explosion de la poudrerie de Grenelle mais aussi l’exécution de Bailly, premier maire de Paris, ou le massacre du Champ de Mars. Mercredi 13 mai 2026 à 15h (durée 2 heures), quartier Temple : organisée autour de l’ancien enclos du Temple, la promenade du jour nous mènera devant le musée des Arts et Métiers, lieu des utopies éducatives et scientifiques des révolutionnaires, mais aussi aux portes Saint-Martin et Saint-Denis, vestiges de l’Ancien régime que la Révolution a voulu préserver, ou encore à la médiathèque Françoise-Sagan, sur le lieu de l’ancien enclos Saint-Lazare et de la prison du même nom.

: organisée autour de l’ancien enclos du Temple, la promenade du jour nous mènera devant le musée des Arts et Métiers, lieu des utopies éducatives et scientifiques des révolutionnaires, mais aussi aux portes Saint-Martin et Saint-Denis, vestiges de l’Ancien régime que la Révolution a voulu préserver, ou encore à la médiathèque Françoise-Sagan, sur le lieu de l’ancien enclos Saint-Lazare et de la prison du même nom. Vendredi 12 juin 2026 à 18h (durée 1 heure), quartier du Louvre et des Tuileries : dès l’automne 1789, avec le déplacement forcé du roi, de la Cour et d’ l’Assemblée nationale depuis Versailles jusqu’à Paris, les palais du Louvre et des Tuileries sont devenus les palais de la Révolution. Nous y évoquerons l’histoire du Comité de salut public, de la fuite du roi, du club des Jacobins ou encore du dernier logement de Robespierre.

Parcours Révolution : le site internet

L’historien Guillaume Mazeau nous parle de Parcours Révolution

Revoir les conférences du Comité d’histoire autour de la Révolution à Paris

Pour cette nouvelle saison, le Comité d’histoire de la Ville de Paris continue de vous proposer des visites guidées mensuelles autour du Parcours Révolution !

Le vendredi 12 juin 2026

de 18h00 à 19h00

Le mercredi 13 mai 2026

de 15h00 à 17h00

Le samedi 11 avril 2026

de 10h00 à 12h00

Le vendredi 20 mars 2026

de 18h00 à 19h00

Le mercredi 18 février 2026

de 15h00 à 17h00

Le mercredi 21 janvier 2026

de 15h00 à 17h00

Le samedi 13 décembre 2025

de 10h00 à 12h00

Le vendredi 14 novembre 2025

de 17h30 à 18h30

Le samedi 18 octobre 2025

de 10h00 à 12h00

Le dimanche 21 septembre 2025

de 11h00 à 12h00

gratuit

inscription en ligne 15 jours avant la date de la visite (liens à venir)

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-19T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-12T22:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-21T11:00:00+02:00_2025-09-21T12:00:00+02:00;2025-10-18T10:00:00+02:00_2025-10-18T12:00:00+02:00;2025-11-14T17:30:00+02:00_2025-11-14T18:30:00+02:00;2025-12-13T10:00:00+02:00_2025-12-13T12:00:00+02:00;2026-01-21T15:00:00+02:00_2026-01-21T17:00:00+02:00;2026-02-18T15:00:00+02:00_2026-02-18T17:00:00+02:00;2026-03-20T18:00:00+02:00_2026-03-20T19:00:00+02:00;2026-04-11T10:00:00+02:00_2026-04-11T12:00:00+02:00;2026-05-13T15:00:00+02:00_2026-05-13T17:00:00+02:00;2026-06-12T18:00:00+02:00_2026-06-12T19:00:00+02:00



https://fr-fr.facebook.com/comite.dhistoire https://fr-fr.facebook.com/comite.dhistoire