LES VISITES GUIDÉES MÉTIERS D’ART ET PATRIMOINE Pézenas

LES VISITES GUIDÉES MÉTIERS D’ART ET PATRIMOINE Pézenas vendredi 8 août 2025.

LES VISITES GUIDÉES MÉTIERS D’ART ET PATRIMOINE

6 Place Gambetta Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-22

Date(s) :

2025-08-08 2025-08-13 2025-08-22

LES VISITES GUIDÉES MÉTIERS D’ART ET PATRIMOINE

Les visites guidées Métiers d’Art et Patrimoine continuent au mois d’août !

La Communauté d’Agglomération et Ateliers d’Art de France, en partenariat avec la ville de Pézenas,

vous invitent à découvrir le patrimoine de la ville et le savoir-faire de deux créatrices :

la céramiste Brigitte BOURSEREAU et la créatrice d’objets en pâte polymère, Anne MARQUILLO.

Les visites se font en petit groupe et la réservation est nécessaire,

par téléphone au 04 67 98 11 12.

Attention, nous attirons votre attention sur le fait que les visites en été ont lieu le matin à 10H.

Merci à vous et au plaisir de vous retrouver autour de ces RDV !

Vendredi 8, mercredi 13 et vendredi 22 août. .

6 Place Gambetta Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 11 12

English :

ART AND HERITAGE » GUIDED TOURS

German :

DIE FÜHRUNGEN « KUNSTHANDWERK UND KULTURERBE »

Italiano :

VISITE GUIDATE « ARTE E PATRIMONIO

Espanol :

VISITAS GUIADAS « ARTE Y PATRIMONIO

L’événement LES VISITES GUIDÉES MÉTIERS D’ART ET PATRIMOINE Pézenas a été mis à jour le 2025-07-26 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE