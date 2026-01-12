Les Visites Hennessy Quais Hennessy Cognac

Les Visites Hennessy

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-14

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-01-14 2026-05-02 2026-07-11 2026-08-30 2026-09-28 2026-11-01 2026-11-03 2026-12-19

Depuis plus de 260 ans, la Maison Hennessy élabore des produits d’exception à Cognac, au cœur de la Charente. Toute l’année, les Visites Hennessy vous invitent à découvrir l’héritage, les savoir-faire ancestraux, les chais historiques et le vignoble.

Quais Hennessy Les visites Hennessy Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 06 44 groupslesvisites@hennessy.fr

English : Hennessy Visits

Hennessy’s Les Visites welcome epicurean travellers year-round in Cognac, France, offering a range of guided and private tours to discover the secrets behind Hennessy’s time-honored craftsmanship.

