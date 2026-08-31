Les visites insolites du CNRS Marseille 9e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 9e Arrondissement

Les visites insolites du CNRS

Du 02/10 au 12/10/2026 du lundi au vendredi.

En fonction de la date des différents évènements. Divers laboratoires du CNRS Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-02

fin : 2026-10-12

Date(s) :

2026-10-02

Et si vous pouviez, le temps de quelques heures, vous glisser dans la peau d’un scientifique ?

Dans le cadre de la Fête de la Science du vendredi 2 au lundi 12 octobre 2026 et après le succès des 5 dernières éditions, le CNRS Provence et Corse organise de nouveau les Visites insolites du CNRS de ses laboratoires. Ces rendez-vous se veulent intimistes, interactifs et exceptionnels.







Comment les arbres peuvent-ils survivre à la chaleur et au manque d’eau ? Que se passe-t-il dans une salle blanche avant qu’un instrument ne parte explorer l’espace ? Que ressent-on lorsqu’on pénètre dans une chambre où le son disparaît presque totalement ? Que se passe-t-il dans le cerveau d’un bébé lorsqu’il apprend à marcher et à parler ? Comment un ancien site militaire est-il devenu un laboratoire souterrain pour traquer les ondes gravitationnelles ? Autant de questions que le CNRS vous propose d’éclaircir, le temps d’une visite insolite.







Cette année, 13 laboratoires vous ouvrent leurs portes, pour 18 visites insolites, offrant l’opportunité d’explorer les mystères, les techniques et les innovations de nombreuses disciplines scientifiques comme l’écologie, la biologie, l’astrophysique, la physique des particules, les neurosciences, la photonique, l’acoustique, l’océanographie ou encore les sciences économiques.







Comment participer ?

Les internautes peuvent tenter leur chance du mardi 25 août au dimanche 20 septembre 2026 en répondant à 3 questions en lien avec la thématique de la visite choisie. Les lauréats et lauréates seront sélectionnés aléatoirement parmi les personnes ayant répondu correctement afin de constituer des groupes composés de 6 à 12 personnes selon les visites. .

Divers laboratoires du CNRS Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

What if, for just a few hours, you could step into the shoes of a scientist?

L’événement Les visites insolites du CNRS Marseille 9e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille