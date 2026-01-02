Les visites nature de l’Agglo de Saint-Quentin Saint-Quentin

Les visites nature de l’Agglo de Saint-Quentin

Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 10:30:00

fin : 2026-02-01 12:00:00

Date(s) :

2026-02-01 2026-03-01

Les animateurs du Parc d’Isle vous font sortir des sentiers battus. le dimanche matin de 10h30 à 12h !

En 2026, les médiateurs du Parc d’Isle vous font visiter 3 sites emblématiques de l’Agglo l’Isle Sauvage du Parc d’Isle, le Marais d’Isle, et les sources de la Somme. L’occasion de découvrir, autour de notre thématique des Zones humides d’ici et d’ailleurs , un patrimoine remarquable au coeur de notre territoire.

– Dimanche 1er février au Marais d’Isle (rdv à l’entrée parc côté Harly, rue de Picardie, Harly).

– Dimanche 1er mars Isle Sauvage (rdv à la Maison du Parc, avenue Leo Lagrange, Saint-Quentin)

Visites gratuites.

Inscriptions au 0323050650 parc.isle@casq.fr

N’oubliez pas vos jumelles et mettez de bonnes chaussures !

Les animateurs du Parc d’Isle vous font sortir des sentiers battus. le dimanche matin de 10h30 à 12h !

En 2026, les médiateurs du Parc d’Isle vous font visiter 3 sites emblématiques de l’Agglo l’Isle Sauvage du Parc d’Isle, le Marais d’Isle, et les sources de la Somme. L’occasion de découvrir, autour de notre thématique des Zones humides d’ici et d’ailleurs , un patrimoine remarquable au coeur de notre territoire.

– Dimanche 1er février au Marais d’Isle (rdv à l’entrée parc côté Harly, rue de Picardie, Harly).

– Dimanche 1er mars Isle Sauvage (rdv à la Maison du Parc, avenue Leo Lagrange, Saint-Quentin)

Visites gratuites.

Inscriptions au 0323050650 parc.isle@casq.fr

N’oubliez pas vos jumelles et mettez de bonnes chaussures ! .

Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 05 06 50 parc.isle@casq.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Parc d?Isle animators take you off the beaten track. Sunday mornings from 10:30 to 12!

In 2026, Parc d?Isle mediators will take you on a tour of 3 emblematic sites in the Agglo: the Isle Sauvage du Parc d?Isle, the Marais d?Isle, and the sources of the Somme. An opportunity to discover a remarkable heritage at the heart of our territory, based on our theme of Wetlands from here and elsewhere .

– Sunday, February 1: Marais d’Isle (meet at the park entrance on the Harly side, rue de Picardie, Harly).

– Sunday March 1: Isle Sauvage (meet at Maison du Parc, avenue Leo Lagrange, Saint-Quentin)

Free tours.

Registration at 0323050650 parc.isle@casq.fr

Don?t forget your binoculars and good shoes!

L’événement Les visites nature de l’Agglo de Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-01-02 par OT du Saint-Quentinois