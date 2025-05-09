Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Les Visites Oenotouristiques Surprenantes !

1181 Route de Vernoil Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 10:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-04-24 2026-05-07 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Tous les vendredis D’Avril à Août, notre équipe vous attend à 10h pour une visite guidée de nos caves ainsi qu’une dégustation commentée de nos vins .

Prestation offerte par le Domaine

Réservation Conseillée

Tous les vendredis D’Avril à Août, notre équipe vous attend à 10h pour une visite guidée de nos caves ainsi qu’une dégustation commentée de nos vins .

Prestation offerte par le Domaine

Réservation Conseillée .

1181 Route de Vernoil Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 75 49 contact@jarnoterie.com

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English :

Every Friday from April to August, our team awaits you at 10am for a guided tour of our cellars and a commented tasting of our wines.

Offered by the Domaine

Reservation recommended

L’événement Les Visites Oenotouristiques Surprenantes ! Saint-Nicolas-de-Bourgueil a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE