Les Visites Oenotouristiques Surprenantes ! Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Les Visites Oenotouristiques Surprenantes ! Saint-Nicolas-de-Bourgueil vendredi 3 avril 2026.
Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Les Visites Oenotouristiques Surprenantes !
1181 Route de Vernoil Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 10:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00
Date(s) :
2026-04-24 2026-05-07 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Tous les vendredis D’Avril à Août, notre équipe vous attend à 10h pour une visite guidée de nos caves ainsi qu’une dégustation commentée de nos vins .
Prestation offerte par le Domaine
Réservation Conseillée
Tous les vendredis D’Avril à Août, notre équipe vous attend à 10h pour une visite guidée de nos caves ainsi qu’une dégustation commentée de nos vins .
Prestation offerte par le Domaine
Réservation Conseillée .
1181 Route de Vernoil Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 75 49 contact@jarnoterie.com
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English :
Every Friday from April to August, our team awaits you at 10am for a guided tour of our cellars and a commented tasting of our wines.
Offered by the Domaine
Reservation recommended
L’événement Les Visites Oenotouristiques Surprenantes ! Saint-Nicolas-de-Bourgueil a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
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