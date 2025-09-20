Les visites patrimoniales – Archives de la RATP Archives de la RATP Saint-Germain-en-Laye

Les visites patrimoniales – Archives de la RATP Archives de la RATP Saint-Germain-en-Laye samedi 20 septembre 2025.

Les visites patrimoniales – Archives de la RATP 20 et 21 septembre Archives de la RATP Yvelines

Inscriptions dans la limite de 4 places par personne, ouvertes les mardis 9 et 16 septembre à midi.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visite des archives de la RATP qui rassemblent de nombreux documents précieux, témoins de l’histoire des transports franciliens : plans, tickets de métro, affiches et photographies.

Archives de la RATP 78100 Saint-Germain en Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France

Visite commentée

RATP