Les visiteurs d’Hiver, Rue du Port Le Teich

Les visiteurs d’Hiver

Rue du Port Réserve Ornithologique du Teich Le Teich Gironde

Tarif : 48 – 48 – 48 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-12-30

Au coeur du Bassin d’Arcachon, la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon vous propose une découverte de la Réserve Ornithologique du Teich accompagnée par un guide naturaliste. Venez observer et comprendre l’écologie des oiseaux qui passent l’hiver sur le site.

Réservation obligatoire au 05 24 733 733. .

Rue du Port Réserve Ornithologique du Teich Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 33 maison-nature-canoe@parc-landes-de-gascogne.fr

