Les Vitis du caveau ZAE ECHO PARC, Rue des grands champs Sennecey-le-Grand

Sennecey-le-Grand

Les Vitis du caveau

ZAE ECHO PARC, Rue des grands champs Caveau des sources Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 18:00:00

fin : 2026-05-07 21:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Envie de découvrir les secrets de nos terroirs bourguignons ? Le Caveau des Sources vous invite à une soirée privilégiée sous le signe de la convivialité et du partage.

Le jeudi 7 mai, venez rencontrer les visages qui façonnent vos cuvées préférées. Deux domaines d’exception de la Côte de Beaune font escale au Caveau pour vous faire déguster le fruit de leur passion

Maxime (Domaine Dubuet-Boillot) Un voyage à travers les appellations prestigieuses d’Aloxe, Volnay et Pommard.

Samuel (Domaine Bachey-Legros) Toute la finesse du Santenay et d’un Chassagne-Montrachet.

Et vos hôtes Manon et Marion vous feront goûter également des Domaines Surprises !

Réservation conseillée au 03 85 93 61 00 .

ZAE ECHO PARC, Rue des grands champs Caveau des sources Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 61 00

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English : Les Vitis du caveau

L’événement Les Vitis du caveau Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-04-25 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne