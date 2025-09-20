Les vitraux de la Chapelle Saint-Charles Chapelle Saint-Charles Soissons

Les vitraux de la Chapelle Saint-Charles
Samedi 20 septembre, 14h30
Chapelle Saint-Charles
Aisne

L’association de sauvegarde de la chapelle Saint-Charles a porté son regard sur les baies vitrées de l’édifice. Il en ressort un livret sur les décors disparus des verrières et une nouvelle parure vitrée dans le choeur présentée exceptionnellent par son auteur : Elodie Lemaître, directrice des ateliers Berthelot. Renseignements 03 23 93 30 56 .

Chapelle Saint-Charles
9, rue de Panleu
02200 SOISSONS

© Ville de Soissons