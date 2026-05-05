Les vitraux et le verre, Eglise Saint-Christophe, Double, Saint-Christophe-de-Double

Les vitraux et le verre 27 et 28 juin Eglise Saint-Christophe, Double Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Exposé sur l’histoire du verre dans la double

Présentation du travail d’une vitrailliste

Eglise Saint-Christophe, Double Eglise Saint-Christophe, Double Saint-Christophe-de-Double 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Présentation et exposé dans l’église sous les vitraux vitraux vitrail