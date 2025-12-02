Les “Vitrines de Noël” font rayonner les talents locaux Bureau d’Information Touristique Bessines-sur-Gartempe

Les “Vitrines de Noël” font rayonner les talents locaux

Le Bureau d’Information Touristique se met à l’heure des fêtes et se pare de ses plus beaux atours en exposant une sélection soignée de créations artisanales et de produits du terroir réalisées par les artisans, artistes et producteurs présents jusqu’au 31 décembre aux boutiques éphémères d’Ambazac et de Laurière. Vous aimez les surprises ? Alors n’hésitez pas à venir en famille pour visiter l’accueil du bureau touristique, joliment décoré et illuminé pour ces fêtes de fin d’année et repartez, dans la limite du stock disponible, avec un petit cadeau ! .

Bureau d’Information Touristique 2 Rue Louis Seyvaud Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 09 28 tourisme@montsdulimousin.fr

