Les vitrines de Noël Petit-Caux samedi 20 décembre 2025.
3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux Seine-Maritime
Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-28 16:00:00
2025-12-20 2025-12-21 2025-12-23 2025-12-27 2025-12-28
Après une courte visite de l’exposition temporaire Les vitrines Orphelines , viens créer ta propre devanture de Noël et repars avec une décoration à coller sur tes fenêtres.
Créativité, rennes, sapins, boules et guirlandes seront les bienvenus.
Durée 1h
A partir de 5 ans .
3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 31 61 mhvq@mairie-petit-caux.fr
