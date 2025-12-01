Les vitrines de Noël Petit-Caux

Les vitrines de Noël Petit-Caux samedi 20 décembre 2025.

Les vitrines de Noël

3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-28 16:00:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21 2025-12-23 2025-12-27 2025-12-28

Après une courte visite de l’exposition temporaire Les vitrines Orphelines , viens créer ta propre devanture de Noël et repars avec une décoration à coller sur tes fenêtres.

Créativité, rennes, sapins, boules et guirlandes seront les bienvenus.

Durée 1h

A partir de 5 ans .

3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 31 61 mhvq@mairie-petit-caux.fr

English : Les vitrines de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les vitrines de Noël Petit-Caux a été mis à jour le 2025-09-11 par Communauté de communes des Falaises du Talou