Les Vitrines Fleuryssoises 26 Fleury-les-Aubrais Coeur de Ville Fleury-les-Aubrais 2 – 7 mars Entrée libre

Plus de 60 œuvres d’artistes fleuryssois sont à découvrir chez les commerçants de Fleury Coeur de Ville

**Les Vitrines Fleuryssoises 26**

———————————

**Levez les yeux !** L’art a envahi le cœur de la ville de Fleury.

Pour la 2ème année consécutive, l’**Association des Artistes Fleuryssois** en collaboration avec les **commerçants de « Fleury Cœur de Ville »** vous offrent une galerie à ciel ouvert.

Treize peintres et sculpteurs à admirer dans les vitrines et à l’intérieur des commerces partenaires en flanant sur Lamballe et alentours jusqu’au samedi 7 mars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-02T08:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-07T11:30:00.000+01:00

1

lesartistesfleuryssois.com@gmail.com

Fleury-les-Aubrais Coeur de Ville Centre commercial, 45400 Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

