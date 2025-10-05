Les Vocalises Richelaises chantent pour Octobre Rose Richelieu

Salle des fêtes Richelieu Indre-et-Loire

Début : Dimanche 2025-10-05

Les Vocalises Richelaises s’engagent à nouveau en 2025 auprès de la municipalité de Richelieu pour sensibiliser au cancer du sein, à l’importance de son dépistage, afin de poursuivre son engagement et son soutien aux personnes touchées par la maladie mais aussi, à tous ceux qui luttent chaque jour

Concert des Vocalises Richelaises pour Octobre Rose avec la participation de la chorale chinonaise Antiphonie et en partenariat avec la municipalité de Richelieu.

Et bien sûr… plein de surprises vocales !

Entrée libre, participation au chapeau au profit de l’association chinonaise APPSOC (Association Pour la Promotion des Soins en Oncologie dans le Chinonais), qui oeuvre dans le service de l’hôpital de jour de Chinon à améliorer le confort et la prise en charge des patients du service. .

Salle des fêtes Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 75 90 88 65 lesvocalisesrichelaises@gmail.com

English :

For 2024, Les Vocalises Richelaises will once again be working with the municipality of Richelieu to raise awareness of breast cancer and the importance of screening, in order to continue its commitment and support for those affected by the disease, as well as for all those who fight it every day

German :

Die Vocalises Richelaises engagieren sich auch 2024 wieder bei der Gemeinde Richelieu, um auf Brustkrebs und die Bedeutung der Früherkennung aufmerksam zu machen und um ihr Engagement und ihre Unterstützung für die Betroffenen fortzusetzen, aber auch für alle, die jeden Tag kämpfen

Italiano :

Les Vocalises Richelaises si impegnano ancora una volta con il Comune di Richelieu per il 2024 a sensibilizzare l’opinione pubblica sul cancro al seno e sull’importanza dello screening, per continuare a impegnarsi e a sostenere le persone colpite da questa malattia e tutti coloro che la combattono o

Espanol :

Les Vocalises Richelaises se comprometen de nuevo con el municipio de Richelieu para el año 2024 a sensibilizar sobre el cáncer de mama y la importancia del cribado, con el fin de continuar con su compromiso y apoyo a las afectadas por la enfermedad y a todos aquellos que luchan contra ella cada día

