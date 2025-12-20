Les voeux de la municipalité Salle polyvalente de La Gare Eymet

Les voeux de la municipalité

Salle polyvalente de La Gare Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Eymet Dordogne

En cette nouvelle année, la municipalité d’Eymet vous convie à ses vœux et à partager le pot de l’amitié. .

Salle polyvalente de La Gare Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 22 20

