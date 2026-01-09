Les voeux de la municipalité Salle multi-activités Issigeac
Salle multi-activités Chemin des Écoliers Issigeac Dordogne
Le Conseil municipal et le Maire invitent les habitants d’Issigeac et toutes les personnes qui œuvrent pour le développement de la petite cité de caractère à la présentation des vœuex 2026.
Nous partagerons le verre de l’amitié autour d’un buffet de desserts. .
Salle multi-activités Chemin des Écoliers Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 70 32
