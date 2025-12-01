Les voeux du veilleur de nuit Turckheim

Les voeux du veilleur de nuit

place Turenne Turckheim Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-12-31 23:59:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Chant ancestral présentant les voeux du veilleur aux autorités et bourgeois de la cité.

Participez à la ronde exceptionnelle qui est ponctuée par le chant ancestral que les veilleurs de nuit chantaient jadis en famille, pour présenter leurs voeux aux autorités locales et cultuelles, aux ecclésiastiques, aux bourgeois ainsi qu’à tous les habitants de la cité du Brand. Grand Bretzel d’Or 2012. .

place Turenne Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 38 44 infoturckheim@tourisme-colmar.com

English :

Ancestral song presenting the wishes of the watchman to the authorities and citizens of the city.

German :

Ein altes Lied, das die Wünsche des Wächters an die Behörden und Bürger der Stadt enthält.

Italiano :

Canzone ancestrale che presenta gli auguri del guardiano alle autorità e ai cittadini della città.

Espanol :

Canción ancestral que presenta los deseos del vigilante a las autoridades y ciudadanos de la ciudad.

