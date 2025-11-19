Les Voies ardentes de la création Maison de Balzac musée et bibliothèque Paris

Le regard porté sur l’art a évolué depuis le XVIIe siècle.

Aujourd’hui, commentateurs ou critiques soulignent volontiers, dans les arts

comme dans le sport, la qualité d’une prestation aboutie, la beauté d’un geste,

mais sans s’attarder sur les centaines d’heures de recherches ou

d’entraînements qui ont permis ce résultat. Le talent est souvent associé à la

spontanéité plus qu’à une capacité de soutenir l’effort indispensable pour une

performance hors du commun.

Alechinsky, Balzac, Picasso, Rodin et les autres

Du mercredi 19 novembre 2025 au dimanche 15 mars 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

payant Tout public.

Maison de Balzac musée et bibliothèque 47, rue Raynouard 75016 Paris

