Les Voies de la Poésie avec la Boîte à Histoires de Crépon Crépon
Les Voies de la Poésie avec la Boîte à Histoires de Crépon Crépon samedi 28 mars 2026.
Les Voies de la Poésie avec la Boîte à Histoires de Crépon
Salle du Conseil Crépon Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 15:00:00
fin : 2026-03-28 17:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Venez découvrir les Voies de la Poésie avec la Boîte à Histoires de Crépon. Un voyage dans l’histoire de la poésie, où vous serez invités à lire ou à chanter un poème de votre choix autour d’un goûter partagé.
Venez découvrir les Voies de la Poésie avec la Boîte à Histoires de Crépon. Un voyage dans l’histoire de la poésie, où vous serez invités à lire ou à chanter un poème de votre choix autour d’un goûter partagé. .
Salle du Conseil Crépon 14480 Calvados Normandie boiteahistoirescrepon@gmail.com
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English : Les Voies de la Poésie avec la Boîte à Histoires de Crépon
Come and discover the Voies de la Poésie with the Boîte à Histoires de Crépon. A journey through the history of poetry, where you will be invited to read or sing a poem of your choice over a shared snack.
L’événement Les Voies de la Poésie avec la Boîte à Histoires de Crépon Crépon a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Gold Beach