Les Voies de la Poésie avec la Boîte à Histoires de Crépon

Salle du Conseil Crépon Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Venez découvrir les Voies de la Poésie avec la Boîte à Histoires de Crépon. Un voyage dans l’histoire de la poésie, où vous serez invités à lire ou à chanter un poème de votre choix autour d’un goûter partagé.

Venez découvrir les Voies de la Poésie avec la Boîte à Histoires de Crépon. Un voyage dans l’histoire de la poésie, où vous serez invités à lire ou à chanter un poème de votre choix autour d’un goûter partagé. .

Salle du Conseil Crépon 14480 Calvados Normandie boiteahistoirescrepon@gmail.com

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English : Les Voies de la Poésie avec la Boîte à Histoires de Crépon

Come and discover the Voies de la Poésie with the Boîte à Histoires de Crépon. A journey through the history of poetry, where you will be invited to read or sing a poem of your choice over a shared snack.

L’événement Les Voies de la Poésie avec la Boîte à Histoires de Crépon Crépon a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Gold Beach