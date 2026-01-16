Les voies du cœur, voyage poétique et musical La Coccinelle Allègre

Les voies du cœur, voyage poétique et musical

La Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire

La Coccinelle vous invite à une expérience artistique singulière Les Voies du Cœur , un spectacle où la poésie rencontre la musique, la danse et le silence.

Deux personnages, deux trajectoires qui se croisent, se devinent, se répondent…

La Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46 a.coccinelle@orange.fr

English :

La Coccinelle invites you to a singular artistic experience: Les Voies du C?ur , a show where poetry meets music, dance and silence.

Two characters, two paths that cross, guess at each other, respond to each other?

