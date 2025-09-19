Les voies maritimes de Saint-Philippe Bibliothèque municipale de Saint-Philippe Saint-Philippe

Les voies maritimes de Saint-Philippe 19 – 21 septembre Bibliothèque municipale de Saint-Philippe La Réunion

gratuit

Début : 2025-09-19T06:00:00 – 2025-09-19T15:00:00

Fin : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

L’exposition Les voies maritimes de Saint-Philippe vous propose un éclairage sur les noms de rues de la ville de Saint-Philippe en lien avec le domaine maritime: explorateurs , corsaires , naufrages…

Bibliothèque municipale de Saint-Philippe 24 rue Leconte de Lisle 97442 Saint-Philippe Saint-Philippe 97442 La Réunion La Réunion Bibliothèque municipale

Eric VENNER DE BERNARDY DE SIGOYER