Les Voiles d’Avant Résidence du Port de Bourgenay Talmont-Saint-Hilaire
Les Voiles d’Avant Résidence du Port de Bourgenay Talmont-Saint-Hilaire dimanche 5 avril 2026.
Les Voiles d’Avant
Résidence du Port de Bourgenay Port de Bourgenay Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-05 18:00:00
Date(s) :
2026-04-05
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Résidence du Port de Bourgenay Port de Bourgenay Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire
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English :
L’événement Les Voiles d’Avant Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral