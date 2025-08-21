Les Voiles de Marie Madeleine Quai Ganteaume La Ciotat

Les Voiles de Marie Madeleine Quai Ganteaume La Ciotat jeudi 21 août 2025.

Les Voiles de Marie Madeleine

Jeudi 21 août 2025 à partir de 17h30. Quai Ganteaume Eglise Notre Dame de l’Assomption La Ciotat Bouches-du-Rhône

Début : Jeudi 2025-08-21 17:30:00

2025-08-21

Cet été, les Voiles de Marie Madeleine larguent une nouvelle fois les amarres ! Les dominicains vous proposent une soirée intense à La Ciotat pour vivre ensemble l’évangile avec la Sainte de Provence.

Cette année encore, la flottille partira de Toulon et naviguera en direction de Marseille, faisant escale notamment dans le Port Vieux de La Ciotat. Sur les pas de la sainte patronne sera porté l’évangile du Christ.



Ce pèlerinage s’adresse aux 18-35 ans, les équipages seront constitués en prenant compte du niveau de chacun.

Navigateur expérimenté, marin chevronné, marin d’eau douce, néophyte… tous les profils peuvent s’inscrire !



Venez naviguer, chanter, prier et évangéliser avec les Frères Dominicains de la Province de Toulouse et les reliques de Sainte Marie Madeleine, Apôtre des Apôtres et sainte patronne de la Provence.



Programme

17h30 Arrivée des reliques sur le Port Vieux puis procession

18h Messe

20h30 Veillée de chants et de prières .

Quai Ganteaume Eglise Notre Dame de l’Assomption La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 71 43 82 voilesmariemadeleine@gmail.com

English :

This summer, the Sails of Mary Magdalene are casting off once again! The Dominicans are offering you an intense evening in La Ciotat to experience the Gospel together with the Saint of Provence.

German :

Diesen Sommer machen die Segel von Maria Magdalena erneut die Leinen los! Die Dominikaner bieten Ihnen einen intensiven Abend in La Ciotat, um gemeinsam mit der Heiligen der Provence das Evangelium zu leben.

Italiano :

Anche quest’estate le vele di Maria Maddalena prendono il largo! I Domenicani vi propongono un’intensa serata a La Ciotat per vivere il Vangelo insieme alla Santa di Provenza.

Espanol :

Este verano, ¡las Velas de María Magdalena vuelven a soltar amarras! Los dominicos le proponen una intensa velada en La Ciotat para vivir el Evangelio junto a la Santa de Provenza.

