Les voiles s’en mêlent journée découverte 79 avenue Georges Pompidou Capbreton

L’association Les voiles s’en mêlent vous ouvre ses portes pour participer à une journée gratuite et en accès libre à la découverte du nautisme.

Venez nous rencontrer et participer à trois types d’ateliers accessibles à partir de 6 ans :

– simulateur de navigation

– créations sur voile recyclée (en collaboration avec le Fablab Le Bal)

– découverte du nautisme

Des bénévoles de l’association seront présents toute la journée pour vous recevoir.

A bientôt! .

79 avenue Georges Pompidou 79 Avenue Pompidou Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 73 72 27 lesvoilessenmelent@gmail.com

English : Les voiles s’en mêlent journée découverte

The Les voiles s’en mêlent association is opening its doors to you for a free, open-access day of nautical discovery.

German : Les voiles s’en mêlent journée découverte

Der Verein Les voiles s’en mêlent öffnet Ihnen seine Türen, um an einem kostenlosen und frei zugänglichen Tag an der Entdeckung des Wassersports teilzunehmen.

Italiano :

L’associazione Les voiles s’en mêlent vi apre le porte per una giornata in acqua ad accesso libero e gratuito.

Espanol : Les voiles s’en mêlent journée découverte

La asociación Les voiles s’en mêlent le abre sus puertas para una jornada náutica gratuita y de libre acceso.

