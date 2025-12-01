Les Voisines Café la Patte d’Oie Douarnenez
Les Voisines Café la Patte d’Oie Douarnenez samedi 20 décembre 2025.
Les Voisines
Café la Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 18:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Chœur de femmes polyglotte .
Café la Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne
English :
L’événement Les Voisines Douarnenez a été mis à jour le 2025-12-04 par OT PAYS DE DOUARNENEZ