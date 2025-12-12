Les voitures atypiques du Téléthon place des Etats-généraux Lambesc

Les voitures atypiques du Téléthon

Samedi 17 janvier 2026 de 10h à 17h. place des Etats-généraux Place des Etats-généraux Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-17 17:00:00

2026-01-17

Rassemblement d’automobiles d’exception au profit du Téléthon !

Venez découvrir un incroyable rassemblement de voitures atypiques modèles rares, insolites et surprenants seront au rendez-vous, avec notamment la présence exceptionnelle d’une limousine Krystal Phantom !



Offrez-vous un baptême à bord de l’un de ces véhicules contre un don (à partir de 10 €) pour soutenir la recherche.



Restauration gourmande sur place et animations pour petits et grands. .

place des Etats-généraux Place des Etats-généraux Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 98 79 20 21 azalee13410@gmail.com

English :

Gathering of exceptional automobiles in aid of the Telethon!

