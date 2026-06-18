Les voix de Californie à Saint-Aubin Église Saint-Aubin-sur-Mer jeudi 2 juillet 2026.

Saint-Aubin-sur-Mer

Les voix de Californie à Saint-Aubin

Église Campus 1 Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 20:30:00

fin : 2026-07-02 21:30:00

Date(s) :

2026-07-02

porté par des voix venues d’outre-Atlantique et animées par la passion du chant choral. Entrée libre

Les voix de Californie résonnent à Saint-Aubin-sur-Mer

Le jeudi 2 juillet 2026 à 20h30, l’église de Saint-Aubin-sur-Mer accueillera un événement musical exceptionnel le concert des Chico Community Choirs, ensemble vocal venu de Californie dans le cadre de sa tournée française.

Réunissant de jeunes chanteurs talentueux et des choristes adultes expérimentés, cet ensemble intergénérationnel est l’héritier de près de 25 ans d’excellence artistique. Fondées au sein du Children’s Choir of Chico, les chorales se sont produites dans des lieux prestigieux tels que le Carnegie Hall à New York, ainsi qu’en Europe centrale lors de tournées à Prague, Vienne, Salzbourg, en Slovénie, en Croatie et en Hongrie.

Sous la direction de Susan Tevis, figure reconnue de la pédagogie musicale et de la direction chorale aux États-Unis, les chanteurs proposeront un programme riche et varié mêlant musique sacrée, œuvres contemporaines, chants du monde et pièces emblématiques du répertoire choral.

Le public pourra découvrir des œuvres de Leonard Bernstein, Antonio Vivaldi, Bob Chilcott, Mendelssohn ou encore Delibes, interprétées tantôt par les ensembles séparés, tantôt par le chœur réuni dans toute sa puissance et sa sensibilité.

Dans le cadre majestueux de l’église de Saint-Aubin-sur-Mer, ce concert promet un moment de partage et d’émotion, porté par des voix venues d’outre-Atlantique et animées par la passion du chant choral.

Entrée libre.

Un rendez-vous rare pour découvrir l’excellence du chant choral américain au cœur de la Côte de Nacre. .

Église Campus 1 Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 6 08 67 73 22 contact@culturefrance.fr

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English : Les voix de Californie à Saint-Aubin

led by voices from across the Atlantic and driven by a passion for choral singing. Free admission

L’événement Les voix de Californie à Saint-Aubin Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par Calvados Attractivité