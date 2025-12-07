LES VOIX DE LA TERRE – SALLE SÉVIGNÉ Lambesc

LES VOIX DE LA TERRE Début : 2025-12-07 à 16:00. Tarif : – euros.

Gospel Les Voix de la Terre I will follow him Laisser vous transporter dans une église et fermer les yeux DEMANDER LE PROGRAMME-Programme…Aleluia, Grâce étonnante, Alléluia, Je dis une petite prière, Jingle bells, Joyeux Noël, Gloire Alléluia, Je t’aimerai toujours, Il est mort le soleil, Je le suivrai, Jehrico, La chapelle de Harlem, Laisse aller mon peuple, Mamy blue, Bleu nuit, Minuit Chrtien, Stand by me, Sway, Terra Corsa, La chapelle de l’amour, La rose, Le vent sous mes ailes, Frayeur de chemins, Quel homme, Qu’est-ce que la femme, Quand les saints, Sans toi… Et, L’hymne l’amour. L’Ave Maria (Aznavour)…Artistes Delphine Maillant et ses amies

SALLE SÉVIGNÉ PLACE DES ÉTATS GÉNÉRAUX 13410 Lambesc 13