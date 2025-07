Les Voix de La Traverse La Traverse Bergerac

Les Voix de La Traverse La Traverse Bergerac samedi 27 septembre 2025.

Les Voix de La Traverse

La Traverse 2 Rue Jean Nicot Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Au programme des ateliers et des concerts avec des artistes professionnels (Dawa Salfati, Clémence Savelli, Banc Public, 2 chorales…).

Au programme des ateliers et des concerts avec des artistes professionnels (Dawa Salfati, Clémence Savelli, Banc Public, 2 chorales…) et des partenaires du médico-social (groupes de musique de la Fondation John Bost, des GEM de Bergerac et Périgueux).

La programmation est pensée pour être accessible également aux personnes en situation de handicap atelier de Baopao (instrument de musique à cordes laser), de Circle Song (chant en groupe) avec Dawa Salfati…

En gros un événement unique qui célèbre la diversité à travers la musique et les mots, pour renforcer les liens humains !

Nous avons mis en place des billets en préventes, à tarif réduit lien des billets sur la page d’accueil du site internet de La Traverse. .

La Traverse 2 Rue Jean Nicot Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@latraverse-bergerac.fr

English : Les Voix de La Traverse

On the program: workshops and concerts with professional artists (Dawa Salfati, Clémence Savelli, Banc Public, 2 choirs…).

German : Les Voix de La Traverse

Auf dem Programm stehen Workshops und Konzerte mit professionellen Künstlern (Dawa Salfati, Clémence Savelli, Banc Public, 2 Chöre…).

Italiano :

In programma: workshop e concerti con artisti professionisti (Dawa Salfati, Clémence Savelli, Banc Public, 2 cori…).

Espanol : Les Voix de La Traverse

En el programa: talleres y conciertos con artistas profesionales (Dawa Salfati, Clémence Savelli, Banc Public, 2 coros…).

L’événement Les Voix de La Traverse Bergerac a été mis à jour le 2025-07-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides