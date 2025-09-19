Les voix de la villa : nocturne solidaire Villa Savoye Poissy

Tarif de 6€ par adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans. Ticket mécène avec la possibilité d’arrondir à une somme supérieure pour l’association.

La Villa Savoye fête le matrimoine et le patrimoine !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, la Villa Savoye propose un week-end riche en découvertes, en créations et en rencontres, autour de deux grands axes : la valorisation du matrimoine et le rayonnement du patrimoine architectural de Le Corbusier, classé à l’UNESCO.

Vendredi 19 septembre, place aux femmes !

La Villa Savoye vous ouvre exceptionnellement ses portes de 19h à 23h pour une soirée engagée, festive et conviviale, en partenariat avec l’association locale La Bande Magnétique.

Dès 19h, profitez d’une visite libre de la villa dans une ambiance chaleureuse.

Sur place : food truck, concert live et spectacle de danse !

Au programme :

Concert d’Humain Cool, artiste émergent à découvrir absolument

Performance des Funky Ladies, collectif de danse dynamique et inspiré

️ Les recettes de la billetterie seront reversées à un collectif de femmes en lien avec le Réseau Pluvic et le Dispositif FLORA, pour financer des ateliers d’expression autour de leurs parcours de vie.

Une soirée de soutien, de partage et de création, ouverte à toutes et tous !

Villa baptisée « Les Heures Claires », construite de 1929 à 1931 par les architectes Le Corbusier et son cousin et associé Pierre Jeanneret pour la famille de Pierre Savoye, administrateur fortuné d'une compagnie d'assurances. « Posée au milieu de l'herbe comme un objet », la villa est implantée sur un vaste terrain libre de toute contrainte. Construite en béton armé, elle constitue un manifeste des idées corbuséennes en cinq points pour une architecture nouvelle (la construction sur pilotis, le toit-jardin, le plan libre, la façade libre et la fenêtre en long bandeau). L'édifice comporte un garage pour trois automobiles, la courbe de la voie d'accès s'imprimant sur le plan du rez-de-chaussée. Maltraitée avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale, la villa a été sauvée à la suite d'une pétition internationale. Elle est aujourd'hui ouverte à la visite à la suite des travaux de restauration menés depuis 1963 (gros œuvre et peintures intérieures).

© Céline Clanet / Centre des monuments nationaux