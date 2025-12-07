Les voix de l’âme rue du Port Le Mans

Les voix de l’âme

Dans le cadre de la saison des Concerts du Mans ADORAMUS.

Concert symphonique avec l’orchestre des Concerts du Mans dirigé par Dominique Fanal.

En solistes: la soprano Diana Higbee, l’hautboïste Luc Orsini, Vinh Pham violon-solo.

Air de concert Non piu tutto ascoltai de Mozart, Ariane à Naxos de Haydn, le concerto pour violon et hautbois de Bach, un concerto pour hautbois d’Albinoni, Six préludes de Jean Françaix.

Plein tarif 25 € ;

Étudiants, chômeurs 15 €.

Gratuit aux moins de 14 ans.

Réservations à l’Office du Tourisme, à la Librairie Thuard et sur Helloasso. .

rue du Port Les Saulnières Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

English :

As part of the Le Mans ADORAMUS concert season.

German :

Im Rahmen der Saison der Concerts du Mans ADORAMUS.

Italiano :

Nell’ambito della stagione dei Concerts du Mans ADORAMUS.

Espanol :

En el marco de la temporada Concerts du Mans ADORAMUS.

