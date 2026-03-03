Les voix de l’obscurité Mareuil en Périgord

Les voix de l’obscurité

Eglise de Saint-Pardoux-de-Mareuil Mareuil en Périgord Dordogne

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Venez découvrir le travail d’Esther Chevreau Damour et les actions du Parc pour préserver la nuit. Au programme récits d’habitants, capsules sonores, temps d’échange et moment convivial avec un quiz spécial nuit !

Esther Chevreau Damour, ethnographe, vous invite à découvrir ses recherches sur la perception de l’environnement nocturne en Périgord-Limousin. Elle arpente la nuit, ses mystères, ses secrets… et ses débats.

En partenariat avec l'association Les Amis de Saint-Pardoux-de-Mareuil

En partenariat avec l’association Les Amis de Saint-Pardoux-de-Mareuil

Animé par le Parc et Esther Chevreau Damour

Rens. et inscription auprès du Parc 05 53 55 36 00

Gratuit sur inscription avant le 14/04/26 .

Eglise de Saint-Pardoux-de-Mareuil Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 36 00

English : Les voix de l’obscurité

Come and discover the work of Esther Chevreau Damour and the Park’s actions to preserve the night. On the program: stories from local residents, sound bites, discussion and a convivial moment with a special nighttime quiz!

