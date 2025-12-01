Les voix de Nibelle Nibelle

Les voix de Nibelle

L’ensemble vocal À Fleur de Voix vous invite à un Concert d’avant Noël féerique, présenté par Les Voix de Nibelle !

Venez vous imprégner de la magie et de la douceur des fêtes à travers un moment musical exceptionnel. Une ambiance chaleureuse et des mélodies qui touchent le cœur vous attendent pour préparer l’arrivée de Noël en beauté.

L’Entrée est libre ! Une célébration du chant à ne pas manquer. .

The À Fleur de Voix vocal ensemble invites you to a magical Pre-Christmas Concert, presented by Les Voix de Nibelle !

