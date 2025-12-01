Les voix de Nibelle Nibelle
Les voix de Nibelle Nibelle dimanche 21 décembre 2025.
Les voix de Nibelle
Nibelle Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 16:00:00
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
L’ensemble vocal À Fleur de Voix vous invite à un Concert d’avant Noël féerique, présenté par Les Voix de Nibelle !
Venez vous imprégner de la magie et de la douceur des fêtes à travers un moment musical exceptionnel. Une ambiance chaleureuse et des mélodies qui touchent le cœur vous attendent pour préparer l’arrivée de Noël en beauté.
L’Entrée est libre ! Une célébration du chant à ne pas manquer. .
Nibelle 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 20 69
English :
The À Fleur de Voix vocal ensemble invites you to a magical Pre-Christmas Concert, presented by Les Voix de Nibelle !
L’événement Les voix de Nibelle Nibelle a été mis à jour le 2025-12-13 par OT GRAND PITHIVERAIS