Les Voix de Silvacane Avenue Silvacane Abbaye de Silvacane La Roque-d'Anthéron Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-20

fin : 2025-06-21

2025-06-20

Les concerts de chant des Voix de Silvacane se tiendront dans l’abbatiale, en partenariat avec le Festival d’Aix en Provence.

Au programme :

-Vendredi 20 Juin 20h00 Abbatiale

Sinan Arat Murmures du roseau sacré / Solo ney

Originaire d’Izmir, formé également à Rotterdam auprès du légendaire flûtiste indien Hariprasad Chaurasia, le maître du ney Sinan Arat présent en 2024 dans le concert Distant Roots de Jawa Manla déploiera ses talents de chanteur autant que de flûtiste, mêlant avec une grande ouverture artistique et spirituelle traditions anatoliennes et technique de jeu du bansuri indien.

-Samedi 21 Juin 16h00 Abbatiale

Ensemble vocal d’Aix-Marseille Université (EVAMU) & Nedyalko Nedyalkov

Sous la direction de Philippe Franceschi, l’Ensemble vocal Aix-Marseille Université (EV’AMU) se produira sans un programme partagé avec Nedyalko Nedyalkov, maître du kaval flûte oblique aux origines pastorales mais au répertoire virtuose –, Stoimenka Nedyalkova (chant traditionnel bulgare) et Petar Milanov (guitare), s’ouvrant ainsi à l’univers musical de l’ancienne Thrace.

-Samedi 21 Juin 20h00 Cloître

Du Salon vers l’Olympia Entre Mélodie et Chanson

Baryton et piano Thomas Oliemans

Connu des festivaliers pour ses rôles de Papageno (Die Zauberflöte, 2014 et 2018) et Bill (Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny, 2019), le baryton Thomas Oliemans offrira un récital entre mélodie et chanson françaises intitulé Du salon vers l’Olympia, allant de Debussy à Nadia Boulanger et de Trénet à Michel Legrand. Pour l’occasion, le chanteur se produira depuis le clavier, puisqu’il est également pianiste. .

Avenue Silvacane Abbaye de Silvacane

La Roque-d’Anthéron 13640 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 41 69 abbaye@ville-laroquedantheron.fr

