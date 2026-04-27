Les voix des champs soirée thématique Le Sew Morlaix Morlaix

Morlaix

Les voix des champs soirée thématique

Le Sew Morlaix 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 18:30:00

fin : 2026-05-21 23:30:00

Date(s) :

2026-05-21

Soirée thématique Les Voix Des Champs

Témoignages du monde paysan, projection de film, concert et débats

Le 21 mai, le SEW vous emmène dans les champs du Poitou et de la Bretagne. De témoignages en témoignages, se dessine le réalisme cru d’un monde paysan complexe, en proie à de profondes transformations.

Comment le cinéma et la musique s’emparent de cette thématique résolument politique ? Venez le découvrir lors de cette soirée évènement co-organisée par Wart, le cinéma La Salamandre et la librairie Dialogues.

Dès 18h30 le média indépendant d’enquête SPLANN ! sera présent à l’annexe de la Librairie Dialogues au SEW pour vous rencontrer, présenter les enquêtes publiées, amorcer les discussions autour de la soirée qui suit ! Libre à chacun.e de venir jeter un oeil !

19h30 film documentaire Souvent l’hiver se mutine (1h10)

À travers un trésor d’archives rares, Souvent l’hiver se mutine nous immerge dans la vie paysanne du Poitou au XXe siècle — ses gestes, ses luttes, ses rituels. Les voix de celles et ceux qui ont façonné cette terre s’élèvent en chants, dévoilant une mémoire vive celle d’une communauté dominée mais résistante, qui construisait un patrimoine culturel unique. Des enregistrements de chants traditionnels issus de collectages ethnomusicologiques côtoient la musique du groupe Ma Petite, qui fait revivre le répertoire musical du Poitou et rend hommage aux voix des femmes d’autrefois. Cette plongée dans ce monde aujourd’hui disparu, nous permet de mieux appréhender les transformations et les luttes du monde paysan d’aujourd’hui.

20h45 21h15 pause. De la petite restauration sera proposée au bar du Sew.

21h15 FOURCHES Silence dans les champs (50min)

Les paroles paysannes, quelles qu’elles soient, sont au coeur de ce concert mêlant musique, radiophonie et vidéo. Antoine Pasqualini (Monolithe Noir), Arnaud Kermarrec-Tortorici (Mnemotechnic), François Joncour (Poing) et Paul Le Galle élaborent un spectacle hybride mettant en lumière une parole souvent négligée celle des paysannes et paysans d’aujourd’hui et de demain. À l’aide de nombreux interviews, les artistes s’engagent dans une démarche d’enquête préalable au spectacle, visant justesse et réalisme. En s’appuyant également sur l’enquête journalistique de Nicolas Legendre, Silence dans les champs, les trois musiciens et le vidéaste de Fourches portent le message indispensable des lanceuses et des lanceurs d’alertes auprès du plus grand nombre tout en évoquant le monde paysan. Fourches joue Silence dans les champs sur scène comme une polyphonie de paroles, discours, textures, tonalités et images pour rapporter la complexité du système agricole.

22h05 débat (1h)

En présence de Benoit Perraud, réalisateur du film Souvent l’hiver se mutine , des musiciens de FOURCHES, de la Sécurité sociale alimentaire de Morlaix

Médiation par Kristen Falch’on, du média SPLANN ! .

Le Sew Morlaix 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 89 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les voix des champs soirée thématique

L’événement Les voix des champs soirée thématique Morlaix a été mis à jour le 2026-04-27 par OT BAIE DE MORLAIX