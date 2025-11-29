Les Voix du 7e Art Théâtre Sauvageot Paray-le-Monial

Les Voix du 7e Art Théâtre Sauvageot Paray-le-Monial samedi 29 novembre 2025.

Les Voix du 7e Art

Théâtre Sauvageot 26 Avenue Charles de Gaulle Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-11-29 17:00:00

fin : 2025-11-30

2025-11-29 2025-11-30

En transportant vocalement et musicalement le public au travers de moments cultes du cinéma, LES VOIX DU 7EME ART permet au public de cheminer dans un univers de rêve, de folie, d’amour, de violence, de réalité, de confrontation, de calme, d’espoir, de bonheur. Une histoire de la vie, en raccourci, où le besoin d’amour est central. Un beau moment d’évasion dans ce monde si brutal. .

Théâtre Sauvageot 26 Avenue Charles de Gaulle Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 51 43 77

