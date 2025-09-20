Les voix du matrimoine Cour Mably Bordeaux

Les voix du matrimoine Cour Mably Bordeaux samedi 20 septembre 2025.

Les voix du matrimoine 20 et 21 septembre Cour Mably Gironde

Evénement en libre accès avec quelques ateliers sur inscription le dimanche, inscription possible directement sur place à l’entrée de l’événement. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T23:59:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine 2025, le Collectif Medusyne s’associe à la Ville de Bordeaux pour vous inviter à un événement culturel inédit mettant à l’honneur l’héritage des femmes dans notre culture.

L’événement “Les Voix du Matrimoine” célèbre la création et valorise les contributions artistiques des femmes, trop souvent invisibilisées dans l’histoire culturelle. Cette manifestation entend rééquilibrer notre vision du patrimoine, en y intégrant pleinement l’héritage transmis par les femmes.

Les 20 et 21 septembre à la Cour Mably, découvrez un programme varié et accessible à toutes et tous :

Temps fort du samedi 20 septembre :

– 14H : Lancement de l’événement avec la présentation de l’exposition “Baddies du rap” à place Gambetta

– 16H : Table ronde “Dissonances : voix féminines, santé mentale et discriminations dans les musiques actuelles” avec les sociologues Benjamine Weill et Typhaine Pinville, l’artiste Sopycal et animé par Yéléna Kohe.

– 18H – 00H : Djsets, concerts et performances artistiques avec DJ Ly, Vitamlyn, Sopycal, Luxie, Techno Circus et Joyeux Joyaux

Temps fort du dimanche 21 septembre :

– Dès 14H : des jeux et ateliers pour tous les âges (musique, linogravure, fanzine, crochet, cuisine, …)

– 14H30 – 16H : Conférence spectacle Égaliki & Coézi “Rendre visibles les femmes oubliées de l’Histoire” – à partir de 10 ans.

– 16H – 18H : Visite guidée « Femmes et Féminismes » par Bordeaux Détours et une grande table ronde sur le thème “

– 18H – 20H : Concert live du Collectif de jazz Mellifera

➨ Tout le weekend, retrouvez en libre accès :

– Une exposition immersive présenté par l’artiste pluridisciplinaire Astuti

– Un espace de documentation

– Village social et associatif qui accueillera le Planning Familial, Amnesty International, le Refuge, …) mais aussi créatif et associatif avec, entre autre le WOW Festival et De Fil en Fleurs.

– Un jeux de piste organisé par Nous Toutes 33

Horaires d’ouverture :

– Samedi 20 septembre : 14h à 00h

– Dimanche 21 septembre : 14h à 20h

️ Entrée à prix libre

Buvette (Brasserie locale Azimut)

Restauration salé et sucré sur place (options végétaliennes disponibles)

Un événement pour tous les publics, pour découvrir, apprendre et célébrer ensemble notre matrimoine culturel.

Retrouvez le programme complet sur notre page facebook : https://fb.me/e/5QgOTUvGX

Cour Mably Place du Chapelet, 33000 Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

© astuti