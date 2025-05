Les voix du patrimoine vivant – chez Micro-folie Tiers Lieu éphémère – 4ème collège de La Courneuve Eaubonne, 23 mai 2025 11:00, Eaubonne.

Les voix du patrimoine vivant Vendredi 23 mai, 13h00 chez Micro-folie Tiers Lieu éphémère – 4ème collège de La Courneuve

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-05-23T13:00:00+02:00 – 2025-05-23T16:00:00+02:00

Fin : 2025-05-23T13:00:00+02:00 – 2025-05-23T16:00:00+02:00

Les étudiants de l’IREST donnent la parole aux porteurs du Patrimoine Culturel Immatériel.

Au cours de l’année 2024-2025, des étudiant.e.s en Gestion et Valorisation Touristique des Patrimoines (GVTP) de l’IREST université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, accompagnés de leurs enseignant.e.s, ont réalisé des podcasts sur le Patrimoine Culturel Immatériel de Seine Saint-Denis. Le gwoka, musiques et danses de la Guadeloupe, L’art de l’espalier : tailles de formation et de fructification, Le Vaisakhi des sikhs, connaissances, pratiques et savoir-faire du cinéma argentique, et les pratiques et savoir-faire jardiniers, ont été au cœur de leurs recherches et rencontres, restituées de manière sonore.

Ils et elles vous invitent à découvrir leurs réalisations lors d’une écoute collective mise en scène grâce à l’accompagnement d’une artiste le 23 mai de 14h30 à 16h chez Micro-folie Tiers Lieu éphémère – 4ème collège de La Courneuve, au 36 rue Anatole-France, La Courneuve. La Micro-folie sera ouverte dès 13h pour des écoutes autonomes à l’aide du matériel présent sur place ou de vos smartphones et écouteurs.

Entrée libre

Accompagnement pédagogique : Maïa Ghattas et Rémi Jenvrin

Réalisation artistique : Alix Philippot

Avec le soutien du Ministère de la Culture, l’EPT Plaine Commune et le Département de la Seine Saint-Denis.

chez Micro-folie Tiers Lieu éphémère – 4ème collège de La Courneuve 36 rue Anatole-France Eaubonne 95600 Val-d’Oise Île-de-France

RémiJenvrin©